Napoli-Milan, ancora panchina per Fofana. Davanti giocherà Abraham

Dovrebbe essere, poi, Ruben Loftus-Cheek (che non gioca titolare dall' 11 dicembre , Milan-Stella Rossa di Champions League , quando in panchina c'era ancora Paulo Fonseca ) a rimpiazzare lo squalificato Yunus Musah al fianco di Tijjani Reijnders . Esterni Christian Pulisic e, con tutta probabilità, João Félix e non Rafael Leão .

Abraham titolare, Giménez fuori: i motivi

In attacco, per Napoli-Milan, altra novità di Conceição. Tammy Abraham dovrebbe giocare dall'inizio, con Santiago Giménez in panchina. L'inglese, già decisivo quando è entrato in campo a gara in corso nelle ultime partite, si è allenato bene a Milanello durante la sosta, mentre il messicano - pur recuperato - era tornato un po' acciaccato dagli impegni con la Nazionale del Messico. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, due super acquisti con la cessione di Reijnders >>>