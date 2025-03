Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conceicao, tre scelte a sorpresa

Qui Milan - Sérgio Conceição, tecnico dei rossoneri, è senza Emerson Royal e Yunus Musah (squalificato). Conferma in blocco la difesa delle ultime partite, così come Warren Bondo a protezione della retroguardia. Dentro, in mediana, Ruben Loftus-Cheek, mentre, tra trequarti e attacco, João Félix e Tammy Abraham sono favoriti su Rafael Leão e Santiago Giménez. Vediamo insieme, ora, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan del 'Maradona'.