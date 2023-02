Monza, la probabile formazione per il Milan: Petagna terminale offensivo

Nella serata di domani, sabato 18 febbraio, il Monza scenderà in campo in casa per affrontare una delle big del campionato di Serie A, il Milan. La formazione di Stefano Pioli non ha pienamente superato la crisi e i brianzoli potrebbero approfittare di questa situazione. Per l'occasione, secondo quanto riferito da pazzidifanta.com, il tecnico Raffaele Palladino dovrebbe optare per Di Gregorio tra i pali e una difesa a tre composta da Marlon, Marì e Izzo. In mediana agiranno Sensi e Rovella, con Donati e Ciurria sugli esterni. A supporto del terminale offensivo Petagna, ex della sfida, ci saranno Pessina e Caprari.