Probabili formazioni, Milan-Verona: Krunic in dubbio

Il Milan , domani sera giocherà l’ultima di campionato conoscendo il risultato di Torino-Inter. Se Juric farà un regalo, Pioli potrà giocare per il terzo posto , che porterebbe la soddisfazione del sorpasso sui cugini e 5 milioni in più a bilancio. Il Milan per farlo andrà in campo con la squadra migliore . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta le probabili formazioni .

Milan, le scelte verso il Verona

Davanti a Maignan, si legge, giocheranno Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, in mezzo Tonali e probabilmente Krunic, in attacco Messias, Diaz, Leao e Giroud. L’unico dubbio è su Krunic, che non sta benissimo. Molti giocatori saranno all’ultima partita della loro carriera in rossonero. Dest, che probabilmente non andrà neanche in panchina, non sarà riscattato, come Vranckx. Origi e Rebic sono sul mercato. Adli e BalloTouré cercheranno probabilmente minuti altrove. Non saranno rinnovati Bakayoko, Tatarusanu. Per Ibrahimovic, probabile un saluto speciale.