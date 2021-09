Milan-Venezia, grande novità in difesa: Gabbia al posto di Tomori / News

Grande novità in vista per il Milan in occasione della gara contro il Venezia, valida per la 5^ giornata di Serie A. Gioca Matteo Gabbia

Renato Panno

Archiviato il pareggio contro la Juventus, per il Milan è già tempo di vigilia. A San Siro, domani sera alle ore 20:45, arriverà il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. I rossoneri dovranno fare ancora i conti con le diverse assenze, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroudsu tutte. Ci sarà un leggero turnover per Stefano Pioli, che ha inoltre deciso di sorprendere tutti con una novità di formazione in difesa. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Matteo Gabbia giocherà al posto di Fikayo Tomori, finora sempre presente sia in campionato che in Champions League. Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Venezia: leggero turnover rossonero