Milan-Venezia, Giroud non si allena: il francese non recupera / News

Olivier Giroud ha lasciato Milanello con l'allenamento in corso. Ciò vuol dire che non si è allenato e che non ci sarà contro il Venezia

Renato Panno

Aggiornamento dell'ultim'ora che non farà sicuramente piacere ai tifosi del Milan. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano su 'Sky Sport' Olivier Giroud ha lasciato il Centro Sportivo di Milanello con l'allenamento ancora in corso. E' facile dunque affermare che il francese non si è allenato nemmeno oggi e che il suo recupero per la partita contro il Venezia, valida per la 5^ giornata di Serie A, non ci sarà. Paolo Maldini e Ricky Massara pensano al mercato: due i nomi caldi nel mirino >>>