Milan-Udinese, probabili formazioni: Pioli rivoluziona l’attacco | LIVE NEWS

Pioli cambia tutto per Milan-Udinese: la probabile formazione

Le assenze pesano e la stanchezza pure, così Stefano Pioli, secondo le probabili formazioni, è pronto a rivoluzionare l’undici di Milan-Udinese. Domani si giocherà il match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese classe 1981 in queste ore è impegnato sul palco di Sanremo, ma non è per questo che domani non ci sarà: si è infortunato all’adduttore e starà fuori per circa tre settimane.

Ecco perché il primo cambiamento nella probabile formazione rossonera è forzato: al suo posto ci sarà Rafael Leao davanti. Il portoghese classe 1999 non trova il gol da un po’ di partite, ma oggi Pioli lo ha difenso in conferenza stampa ed è pronto ad affidargli l’attacco milanista. Non sarà, come accennato, l’unica modifica: assente per infortunio anche Hakan Calhanoglu. Il turco del 1994 ha un problema muscolare che lo terrà fuori per almeno due o tre partite. Al suo posto è pronto Brahim Diaz, spagnolo classe 1999, che tanto bene ha fatto nel secondo tempo dell’Olimpico.

Non è finita qui. Per quanto riguarda gli infortuni per fortuna sì, ma Pioli sembra intenzionato anche a lanciare dal primo minuti Samu Castillejo, spagnolo classe 1995, al posto di Alexis Saelemaekers. Il belga è da poco rientrato dall’infortunio e domenica ha fornito una prova di grande sacrificio. Così, il classe 1999 potrebbe riposare e l’attacco sarebbe rivoluzionato. Unico superstite Ante Rebic, croato classe 1993.

Gli altri in campo per Milan-Udinese

Confermato invece entrambi i centrocampisti: sia Franck Kessie, ivoriano classe 1996, che Sandro Tonali, giovanissimo classe 2000, sono in ottima condizione fisica e hanno fornito una grande prova. Piccolo cambiamento anche in difesa, dove dovrebbe rientrare il capitano Alessio Romagnoli al posto di Fikayo Tomori: l’inglese del 1997 è affaticato e quindi cederà il posto di nuovo al proprio compagno del 1995. Anche Davide Calabria, terzino classe 1996, è leggermente affaticato, ma dovrebbe farcela. In porta nessun dubbio: spazio a Gianluigi Donnarumma, estremo difensore che dà ampie garanzie nonostante sia un classe 1999, ma già con più di 200 presenze in rossonero.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim, Rebic; Leao

Intanto, però, ci sono dubbi sul futuro di Romagnoli: rinnovo o cessione? Le ultime >>>