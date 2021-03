Milan-Udinese, Pioli: “Rafael Leao? Non va coccolato. E’ pronto” | News

Milan-Udinese, Pioli parla di Rafael Leao

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. Il tecnico si è soffermato su Rafael Leao, che domani sarà titolare.

“Siete molti bravi a trovare delle negatività, ma noi qualche settimana fa parlavamo di un Rafael Leao che era stato decisivo. Domani avrà la possibilità di partire dall’inizio. Non va coccolato o aiutato, perchè è pronto. Mancanza di leadership senza Ibrahimovic? Zlatan è il nostro campione, ma il leader deve essere il nostro gioco come abbiamo dimostrato domenica scorsa. Se giochi così, possiamo fare bene anche senza Ibrahimovic e Calhanoglu. Abbiamo tanti giocatori che possono trovare la giocata vincente”. Non solo Milan-Udinese, ma anche calciomercato: Maldini pensa al sostituto di Donnarumma.