Milan-Torino, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Pioli e Juric

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, trasforma il 3-5-2 del derby di Milano in un più aggressivo 3-4-3. In difesa, ballottaggio tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia, con il tedesco favorito per un ruolo da titolare nei tre centrali. A centrocampo, Alexis Saelemaekers farà rifiatare capitan Davide Calabria, che partirà dalla panchina. In attacco, rispetto alla partita contro l'Inter della scorsa domenica, si rivedono Brahim Díaz e Rafael Leão dal 1' al posto di Junior Messias e Divock Origi. Convocato Zlatan Ibrahimović: andrà in panchina e vedremo se riuscirà a mettere piede in campo per qualche minuto nel finale.