Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: i dubbi di Pioli e De Zerbi

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo, gara della 32^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:30 a 'San Siro'

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo, gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Il Diavolo di Stefano Pioli cercherà tre punti di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma i neroverdi dell'ex Roberto De Zerbi venderanno cara la pelle. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno pubblicato le probabili formazioni di Milan-Sassuolo. Andiamo, dunque, a vedere qual è la situazione in casa del Milan ed in quella ospite.