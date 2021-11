Milan-Sassuolo, la probabile formazione: torna Tomori, c’è Ibrahimovic

La probabile formazione rossonera per Milan-Sassuolo di domani pomeriggio a 'San Siro'. Queste le possibili scelte di mister Stefano Pioli

Daniele Triolo

Domani pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Sassuolo, partita valida per la 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrà fare a meno di Davide Calabria (stiramento al polpaccio), Ante Rebic ed Olivier Giroud (lesione al bicipite femorale, della coscia destra il primo e della sinistra il secondo).

Al contempo, però, Pioli recupera per Milan-Sassuolo sia il portiere Mike Maignan (alte le chance che possa partire titolare) sia Fikayo Tomori: entrambi, infatti, ieri si sono allenati in gruppo a Milanello. In difesa, Alessandro Florenzi scalda i motori per giocare titolare a destra, mentre Simon Kjær sembra destinato a lasciare il posto nel cuore della retroguardia proprio a Tomori.

A centrocampo dovrebbe riposare Sandro Tonali, con Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, dunque, in mediana. L'attaccante di riferimento, viste tutte le indisponibilità, sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, con Pietro Pellegri come suo cambio. Sulla trequarti rientrerà Rafael Leão, che non ha giocato al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid in Champions League.

Questa, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Milan-Sassuolo di domani pomeriggio. Schierata, come di consueto, con il 4-2-3-1: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimovic.