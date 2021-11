Calciomercato Milan – Sfida alla Juve per un talento made in Italy

Manca poco più di un mese alla riapertura del calciomercato, ma, in realtà, il lavoro della dirigenza del Milan non si è mai fermato. Paolo Maldini e Frederic Massara, di concerto con Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del club rossonero, hanno infatti lavorato senza sosta per individuare dei profili che facciano al caso dei rossoneri. Ragazzi giovani di talento, qualità, possibilmente non eccessivamente costosi in termini di cartellini e di ingaggio. Questa, infatti, è la filosofia del fondo Elliott, che sta dando risultati, sportivi ed economici, sotto gli occhi di tutti.