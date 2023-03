Milan-Salernitana, le probabili formazioni: turnover ovunque per Pioli

Milan-Salernitana, così in campo a 'San Siro'?

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, farà ricorso al turnover in ogni reparto. In difesa, Simon Kjær rileverà uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori. A centrocampo, uno tra Davide Calabria e Alexis Saelemaekers sostituirà l'infortunato Junior Messias sulla destra mentre, in mezzo, riposo per Sandro Tonali e rilancio di Ismaël Bennacer da titolare. Sulla trequarti, dentro Charles De Ketelaere per Brahim Díaz. Infine, in attacco, Zlatan Ibrahimović insidia Olivier Giroud, con il francese, però, in leggero vantaggio.