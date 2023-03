Milan-Salernitana, Ibrahimovic scalpita. Oggi Pioli scioglierà i dubbi

Zlatan Ibrahimovic freme dalla voglia di giocare titolare in Milan-Salernitana di domani sera. Insidia il posto di Olivier Giroud. Il punto

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic scalpita per giocare titolare in occasione di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ibra non ha partecipato a Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, poiché fuori dalla lista UEFA. Pertanto, vorrebbe avere più spazio in campionato.

Milan-Salernitana con Ibrahimovic titolare? — Mister Stefano Pioli ha l'idea di farlo giocare, anche se ieri Zlatan non si è allenato con i compagni, bensì ha svolto una seduta personalizzata a Milanello. Nessun allarme, ordinaria amministrazione, oggi sarà in gruppo. Proprio l'allenamento di rifinitura odierno, secondo la 'rosea', scioglierà il principale dubbio di Pioli sul chi fare giocare in attacco in Milan-Salernitana: Ibrahimovic insidia il posto da titolare di Olivier Giroud.

Zlatan insidia Giroud. Origi non ha convinto Pioli — Ibra non è ancora al meglio della condizione, ma sicuramente in questi giorni ha messo benzina nelle gambe. 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato come, da Milanello, lo raccontino motivatissimo. In Milan-Salernitana Ibrahimovic, qualora andasse in gol, centrerebbe due traguardi. Inserirebbe i campani nell'elenco delle squadre da lui punite (sarebbero la sua vittima numero 33) in Serie A ma non solo.

Zlatan, infatti, diventerebbe il marcatore più anziano della storia della Serie A con 41 anni e 161 giorni. Battendo così il record detenuto, attualmente, dall'ex rossonero Alessandro 'Billy' Costacurta (41 anni e 25 giorni). Il belga Divock Origi resta l'outsider per scendere in campo domani , ma non ha convinto Pioli neanche a Londra, centrando un palo clamoroso nel finale della sfida contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Mercato Milan, individuato l'uomo giusto per la difesa >>>

