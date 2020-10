Milan-Roma: in porta toccherà a Tatarusanu | Serie A News

Verso Milan-Roma: spazio a Tatarusanu tra i pali

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Sarà Ciprian Tatarusanu, classe 1986, a difendere i pali della porta rossonera in occasione di Milan-Roma di stasera a San Siro. Tatarusanu, acquistato in estate per 500mila euro dall’Olympique Lione per rimpiazzare Asmir Begović, prenderà il posto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Come noto, infatti, il portiere titolare del Diavolo è stato trovato positivo al coronavirus e, pertanto, salterà il match contro i giallorossi di Paulo Fonseca. Tatarusanu ha già giocato nella Serie A italiana. L’estremo difensore rumeno, infatti, ha militato per tre stagioni, dal 2014 al 2017, nella Fiorentina, collezionando 101 gare tra campionato e coppe, italiane ed europee, con 119 gol al passivo. Tatarusanu ha giocato la sua ultima gara in Italia il 20 maggio 2017, in occasione di Napoli-Fiorentina 4-1 al ‘San Paolo‘. Stasera, in Milan-Roma, una grande chance per lui, anche se, purtroppo, dettata da un problema di salute del suo collega. TUTTE LE NEWS SUL MATCH DI OGGI IN TEMPO REALE >>>