Milan-Roma, Fonseca: “Dimostriamo di essere grandi” | Serie A News

Verso Milan-Roma: le dichiarazioni di Fonseca

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stasera, alle ore 20:45, a San Siro si disputerà la sfida Milan-Roma e ieri, a Trigoria, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato del match in conferenza stampa. “Il Milan è fortissimo, sta facendo un lavoro eccellente – ha sottolineato Fonseca, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -. Ma noi andiamo sul loro campo per vincere. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”.

Milan-Roma di questa sera è anche l’atteso confronto tra Zlatan Ibrahimović ed Edin Džeko. Fonseca preferisce guardare soltanto nel proprio orto. “Non conosco il modo di lavorare di Ibra, che sicuramente sarà un professionista eccellente essendo arrivato a 39 anni a certi livelli. Ma conosco Džeko, che è un calciatore molto importante per la Roma. E sono contento di lui. Comunque si tratta di due fantastici centravanti, che hanno caratteristiche simili“.

Fonseca, che si avvicina a questo Milan-Roma forte del successo esterno, 2-1, sul campo dello Young Boys in Europa League, si è detto soddisfatto sia per il risultato sia perché ha potuto far riposare qualche giocatore per stasera. In porta, come annunciato dal tecnico portoghese, ci sarà Antonio Mirante e non lo spagnolo Pau López, mentre Chris Smalling non ha recuperato in tempo dalla distorsione al ginocchio.

Fonseca, infine, è tornato a parlare di Milan-Roma e di Ibrahimović, spiegando, però, di non aver incentrato la sua strategia difensiva su un singolo calciatore rossonero. “Non ho preparato la partita contro un solo giocatore. Sarebbe sbagliato – ha concluso -. Il Milan nel suo complesso è una squadra pericolosa, come dicono i risultati. Ma anche noi stiamo bene. Partiamo con l’idea di poterli battere”. LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA A SAN SIRO >>>