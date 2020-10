Milan-Roma: quando Dzeko fu ad un passo dai rossoneri | Serie A News

Milan-Roma: e se Dzeko avesse giocato per il Diavolo?

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato un aneddoto su Edin Dzeko, classe 1986, centravanti bosniaco dei giallorossi di Paulo Fonseca. Domani sera, infatti, c’è Milan-Roma a San Siro. Un match speciale per Dzeko che, da bambino, simpatizzava per il Milan ed idolatrava Marco van Basten. E pensare che, nell’estate 2009, Dzeko avrebbe anche potuto vestire la maglia rossonera, coronando quindi il suo sogno di infanzia. Reduce dal titolo di campione della Bundesliga vinto con il Wolfsburg, e da una stagione con 36 gol e 12 assist in 46 gare, Dzeko fu davvero ad un passo dal Milan. Adriano Galliani, all’epoca amministratore delegato rossonero, volò fino in Bosnia, a Sarajevo, presentandosi a casa Dzeko per convincere l’attaccante a sposare il progetto del Diavolo. L’accordo con il giocatore c’era, ma il Wolfsburg preferì cedere il suo bomber al Manchester City per 35 milioni di euro. Da allora, le strade del Milan e di Dzeko si sono incrociate nuovamente soltanto da avversari. QUI TUTTE LE STATISTICHE DEL BOSNIACO CONTRO IL MILAN >>>