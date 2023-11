Manca sempre meno al tanto atteso ritorno di Gianluigi Donnarumma a 'San Siro', stadio che lo accolto e in cui è calcisticamente cresciuto, in occasione di Milan-PSG. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport'Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta, mentre in difesa dovrebbero giocare Davide Calabria,Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo agiranno Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders. In attacco il tridente titolare con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.