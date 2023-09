Milan-Newcastle, la probabile formazione ospite: Tonali recuperato

Domani, martedì 19 settembre , alle ore 18:45 , si disputerà Milan-Newcastle , partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Per l'occasione, Sandro Tonali , centrocampista italiano trasferitosi in estate dai rossoneri alle 'Magpies' per una cifra record, giocherà dunque per la prima volta contro il suo recente passato.

Milan-Newcastle, la probabile formazione inglese: giocherà Tonali

Già perché Tonali, che era in dubbio per un affaticamento muscolare rimediato in allenamento con la Nazionale Italiana durante la pausa degli impegni con il club, oggi si è regolarmente allenato. Il giocatore, classe 2000, ha recuperato, e, pertanto, come riferito in giornata da 'Sky Sport', giocherà titolare in Milan-Newcastle.