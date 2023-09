Milan, Ibrahimovic oggi a Milanello. Schira: “Non è un mistero che …”

Una presenza importante quella di Zlatan a Milanello. Ibrahimovic ha assistito con Pioli all'allenamento del Milan, reduce, come noto, dalla pesante batosta incassata nel derby di Milano (5-1) contro l'Inter. E, sui social, più di qualcuno ha già iniziato a pensare che, dietro la visita di cortesia di Ibra in quella che è stata la sua casa per cinque anni e mezzo, ci possa essere ben altro.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', infatti, ha scritto quanto segue. "Non è un mistero che da mesi Giorgio Furlani stia corteggiando Zlatan Ibrahimovic per averlo all'interno del Milan con un ruolo dirigenziale".

Solo visita di piacere agli ex compagni, dunque, per Zlatan, o una prima presa di contatto con la nuova realtà a poche ore da un match di fondamentale importanza per il cammino europeo del Diavolo? Milan-Newcastle, la probabile formazione: Pioli sorprende tutti >>>

