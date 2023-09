Milan-Newcastle, la probabile formazione: tre possibili cambi di Pioli

La seconda dovrebbe essere in attacco: intoccabili Olivier Giroud e Rafael Leão, dovrebbe essere Samuel Chukwueze a completare il tridente del 4-3-3 e non Christian Pulisic. L'ex Villarreal, finora, ha giocato appena 87' totali in 4 partite di campionato, entrando sempre a risultato acquisito con la squadra stanca. Anche per questo, finora, sprint e dribbling di cui è in possesso non si sono mai visti in rossonero.

Torna Tomori, in campo anche Pobega e Chukwueze? — Terzo e ultimo possibile cambio, a centrocampo. Per 'La Gazzetta dello Sport', Tommaso Pobega potrebbe prendere il posto di Tijjani Reijnders. In una partita così delicata, infatti, servono abitudine a stare nel gruppo ed un po' di esperienza nelle coppe europee, che Yunus Musah non ha ancora. Mentre Pobega, 8 presenze e un gol nell'edizione 2022-2023 della Champions, sì. Spazio, probabilmente, a partita in corso per Noah Okafor e Luka Jović. Ecco, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Milan-Newcastle di domani a 'San Siro'.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, R. Leão. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjær, Adli, Musah, Reijnders, Pulisic, Okafor, Jović. Allenatore: Pioli. Chukwueze, Okafor e i retroscena che non sapete >>>

