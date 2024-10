Milan-Napoli , 10^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. I rossoneri arrivano alla sfida contro la squadra di Conte con 8 punti in meno , ma una gara da recuperare. Per il Diavolo ci saranno due assenze molto importanti: Theo Hernandez e Reijnders non ci saranno per squalifica che non hanno scontato contro il Bologna a causa del rinvio. Per questo Paulo Fonseca dovrà cercare le giuste soluzioni per coprire i due buchi molto importanti che lasceranno il francese e l'olandese.

Milan-Napoli, la mossa di Fonseca: Musah e Loftus-Cheek insieme?

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Fonseca sarà costretto a cambiare strategia. Contro il Napoli, l'idea sarebbe quella di puntare sulla forza e sulla fisicità in attacco e a centrocampo. Una mediana troppo leggera potrebbe essere sovrastata da quella partenopea. Secondo la rosea, quindi, accanto a Youssouf Fofana, dovrebbe giocare Yunus Musah. Resta comunque il ballottaggio con Loftus-Cheek, anche lui centrocampista molto fisico, ma che per ora non ha molto entusiasmato, anzi. Questo forse perché l'inglese non è ancora al meglio fisicamente e quindi fatica. Non è da escludere anche un'altra mossa: Fonseca starebbe ragionando sul un Milan del tutto fisico, con Musah in mediana, Chukwueze in panchina, con Pulisic a destra e Loftus-Cheek dietro Morata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - "Continuo a insistere prendi...". Pellegatti consiglia il colpo