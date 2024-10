Milan-Napoli, Leao di nuovo in panchina? Le alternative a Theo e Reijnders

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez e Reijnders non faranno parte di Milan-Napoli : i due big rossoneri dovranno scontare il turno di squalifica nel match di martedì, visto che Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi. Il francese è stato fermato dal Giudice Sportivo per due match dopo le proteste contro Pairetto dopo la sconfitta contro la Fiorentina, mentre l’olandese è stato espulso alla mezzora della gara contro l’Udinese, per un fallo su Lovric.

Milan-Napoli, chi al posto di Theo e Reijnders? Dubbio Leao

Terracciano, si legge, sarebbe il primo nome per giocare come terzino sinistro: in vantaggio su Bartesaghi e Jimenez. In mediana, invece, accanto a Fofana, spazio per Loftus-Cheek: l'inglese, nonostante non abbia brillato contro il Bruges, dovrebbe essere in vantaggio rispetto a Musah. Il dubbio è Leao. La rosea chiude con questa domanda: sarà destinato a un'altra panchina? LEGGI ANCHE: Bologna-Milan, Pellegatti: "Rossi di rabbia. Napoli? Una cosa positiva"