Milan-Napoli, la probabile formazione rossonera: due rientri importanti

Milan-Napoli, ecco Theo Hernandez e Calhanoglu

Un periodo decisivo per il Milan. Dopo la gara di andata in Europa League contro il Manchester United, a San Siro arriva il Napoli. Un match importantissimo in chiave Champions League, che i rossoneri dovranno affrontare con l’ormai consueta emergenza infortuni. Ci sono però due buone notizie per Stefano Pioli: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono completamente recuperati e dovrebbero partire dal primo minuto. In dubbio la presenza di Davide Calabria e Alessio Romagnoli: al loro posto potrebbero esserci Diogo Dalot e Fikayo Tomori. In attacco Rafael Leao è una scelta obbligata, dietro a lui anche Alexis Saelemaekers e Rade Krunic. Ecco la probabile formazione riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori; Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Leao.

