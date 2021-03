Milan-Napoli, Calabria e Romagnoli da valutare: le ultime / News

Milan-Napoli, Calabria e Romagnoli a rischio

Come se non bastasse l’emergenza infortuni già in atto, la partita di Manchester ha consegnato a Stefano Pioli altre due grane: Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Il terzino rossonero, titolare in Europa League, è stato costretto a lasciare il campo per un’infiammazione al pube che resta da valutare in vista del match contro il Napoli. Condizioni fisiche non ottimali anche per Alessio Romagnoli, finito in tribuna all’Old Trafford. Il capitano rossonero non ha ancora smaltito al 100% un pestone subito nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, la presenza di entrambi rimane a rischio. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri