Milan-Monza, la probabile formazione: Musah out. Pioli, quanti dubbi

Bennacer per Musah; dietro Kjær o Simic? Ballottaggi davanti

In mezzo al campo, out Yunus Musah: non sta bene, era affaticato già prima di Newcastle-Milan e non ha recuperato. Con tutta probabilità sarà Ismaël Bennacer a prenderne il posto in mezzo al campo, al fianco di Tijjani Reijnders. Per l'attacco, poi, vicino al titolare Rafael Leão, occhio ai possibili ballottaggi Samuel Chukwueze-Christian Pulisic e Luka Jović-Olivier Giroud. Questa, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Milan-Monza di domani pomeriggio a 'San Siro'.