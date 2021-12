Milan-Liverpool, le probabili formazioni: grande novità sulla trequarti

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Liverpool: Pioli pensa a qualche novità importante

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina le probabili formazioni di Milan-Liverpool. La gara, che si disputerà allo stadio San Siro, è valida per la sesta e ultima giornata del gruppo B di Champions League. I rossoneri per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, devono assolutamente vincere e sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid, o di una vittoria degli spagnoli di corto muso, in modo che il Milan mantenga la miglior differenza reti. Insomma, difficile, ma non impossibile. Vediamo dunque le probabili formazioni di Milan-Liverpool.

Il Milan per questa grande sfida si schierare con il 4-2-3-1. In porta Maignan. In difesa Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Kessie e Tonali, mentre sulla trequarti la vera novità è JuniorMessias, che dovrebbe prendere il posto di Alexis Saelemaekers. Assieme al brasiliano dovrebbero esserci BrahimDiaz e Krunic. In attacco spazio ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, che è stato novanta minuti in panchina contro la Salernitana. Indisponibili Calabria, Kjaer, Rebic, Leao e Giroud

MILAN (4-2-3-1). Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Krunic, Brahim Diaz, Messias, Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

Il Liverpool di Klopp, già qualificato al turno successivo come primo, si schiera con un 4-3-3. In porta Alisson, mentre in difesa ci saranno Williams, Gomez, Van Dijk e Tsimikas. A centrocampo Chamberlain, Henderson e Morton. In attacco Salah, Origi e Mane. Indisponibili Elliott, Jones, Firmino e Jota.

LIVERPOOL (4-3-3). Alisson, Williams, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Chamberlain, Henderson, Morton; Salah, Origi, Mane. Allenatore: Jurgen Klopp.