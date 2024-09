In difesa, si va verso il recupero di capitan Davide Calabria dall'affaticamento all'adduttore, ma non è detto che giochi. Con Theo Hernández a sinistra, in corsa in tre per due maglie nel cuore della retroguardia. Intoccabile l'eroe del momento, Matteo Gabbia , è probabile che Strahinja Pavlović faccia rifiatare Fikayo Tomori .

Pulisic e Leão partiranno titolari; poi dentro Chukwueze e Okafor

In mediana, Yunus Musah potrebbe dare il cambio ad uno tra Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, i quali, però restano in vantaggio. Molto probabile che, poi, come esterni offensivi, Fonseca dia ancora spazio dal 1' a Christian Pulisic e Rafael Leão, per poi farli rifiatare, a gara in corso, utilizzando Samuel Chukwueze e Noah Okafor. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arriva la notizia che non farà felici i tifosi >>>