Milan, le dichiarazioni di Gabbia al 'Meet & Greet' con i tifosi — «Sono molto felice. Sono giorni molto molto belli, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi che da parte di tutti i compagni di squadra. Il gol dell’altra sera ha ripagato tutto, Me lo sognavo da bambino, ma così bello era difficile da immaginare. Me lo sono goduto appieno con i tifosi, è stato speciale». Non potrebbe essere altrimenti, per un ragazzo che ha il Milan nel cuore e nella mente da sempre.

I tifosi rossoneri, ha evidenziato il 'CorSport', intercettati nelle ultime ore per le strade e sui social, vedono nel numero 46 un'ancora italiana e milanista alla quale aggrapparsi in un gruppo pieno di calciatori stranieri. Chi meglio di lui, dunque, avrebbe potuto decidere il derby di Milano, rinvigorendo nei cuori degli amanti del Diavolo il 'milanismo'? Gabbia ha anche parlato della storia recente delle stracittadine.

"Nazionale? La mia priorità è il Milan: questa maglia ce l'ho addosso" — «Onestamente le sconfitte nei derby ci hanno dato molto fastidio. Si pensa che noi giochiamo e basta, ma tante volte rimangono addosso anche a noi le delusioni. È stato importante vincere la partita con l’Inter, ma abbiamo la lucidità per capire che vale comunque tre punti: per far sì che questa partita possa essere importante per noi dobbiamo comunque dare un seguito». E a tal proposito ha aggiunto: «Dobbiamo lavorare bene e dare il massimo. Vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile e questo dipende da noi».

Continuasse così nel Milan, per Gabbia arriverebbero con tutta probabilità due traguardi importanti: la convocazione nella Nazionale Italiana e il rinnovo di contratto con il club rossonero. «Non ho sentito - ha ammesso Gabbia - mister Luciano Spalletti. È un sogno che nel mio futuro spero si possa realizzare. Diciamo che non è una mia priorità la Nazionale in questo momento, la mia priorità è il Milan. Io questa maglia ce l’ho addosso». Per questo motivo l'accordo in scadenza nel 2026 sarà prolungato almeno di due anni, con stipendio adeguato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arriva la notizia che non farà felici i tifosi >>>