Milan-Lazio, la probabile formazione: tanti cambi | Coppa Italia News

La probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. Un cambio per reparto?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione rossonera per Milan-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. La gara, come noto, è in programma domani sera, ore 21:00, a 'San Siro'. La coppa nazionale è uno degli obiettivi dichiarati del Milan per questa stagione e, pertanto, nonostante mister Stefano Pioli voglia fare qualche cambio nell'undici titolare, giocherà uno schieramento altamente competitivo.

In porta, dunque, conferma per 'Magic' Mike Maignan. In difesa, possibile che Alessandro Florenzi e Fikayo Tomori rilevino rispettivamente Davide Calabria e Pierre Kalulu sul centro-destra; conferma, invece, per capitan Alessio Romagnoli e Theo Hernández (che sarà squalificato in campionato contro la Sampdoria) sul centro-sinistra della retroguardia del Diavolo.

Franck Kessié tornerà in mediana, con turno di riposo per uno tra Sandro Tonali (più probabile) ed Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, Junior Messias favorito, a destra, su Alexis Saelemaekers. Tornerà dal 1' Brahim Díaz mentre sarà costretto a fare gli straordinari a sinistra Rafael Leão. Infatti Ante Rebić dovrebbe, sì, essere a disposizione, ma soltanto per la panchina.

In attacco, conferma per l'uomo-derby, Olivier Giroud, con Marko Lazetić che, dopo aver impressionato a Milanello nei suoi primi giorni di allenamento, potrebbe anche avere dei minuti a partita in corso vista l'assenza di Zlatan Ibrahimović. Questa, dunque, la probabile formazione di Pioli per Milan-Lazio di domani sera.

(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori (Kalulu), Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer (Tonali), Kessié; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Calabria, Gabbia, Kalulu (Tomori), Bakayoko, Tonali (Bennacer), Krunić, Saelemaekers, D. Maldini, Rebić, Lazetić. Allenatore: Pioli. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

