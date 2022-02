Calciomercato Milan – Folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì?

Tanto lavoro attende Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Diavolo, infatti, dovrà con tutta probabilità sostituire sia Alessio Romagnoli sia Franck Kessié, i quali, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovrebbero andare via a parametro zero. E se per la difesa il Milan ha puntato Sven Botman, per il centrocampo il management del Diavolo ha individuato un obiettivo ben preciso.