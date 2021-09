Milan-Lazio, la probabile formazione di Sarri: la decisione su Immobile

Ecco la probabile formazione di Maurizio Sarri in vista di Milan-Lazio, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Ciro Immobile c'è

Mancano soltanto 3 giorni al big-match tra Milan e Lazio, valido per la 3^ giornata di Serie A. Se Stefano Pioli sembra deciso a gettare nella mischia Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, Maurizio Sarri farà lo stesso con Ciro Immobile. Il giocatore, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio, sarà regolarmente al centro dell'attacco biancoceleste. Per il resto quasi tutto deciso, con Luis Alberto in forte vantaggio su Akpa-Akpro. In porta gioca l'ex Pepe Reina. Ecco la probabile formazione secondo 'TuttoMercatoWeb'.