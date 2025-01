Milan-Girona, la probabile formazione: Conceicao può cambiare modulo

Milan-Girona, la probabile formazione dei rossoneri

Saranno, infatti, assenti per infortunio Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Samuel Chukwueze. Inoltre, sconterà un turno di squalifica Fikayo Tomori. Non saranno disponibili, poi, poiché non inseriti in lista UEFA né Luka Jović né Álex Jiménez. In dubbio la presenza in panchina di Christian Pulisic. Pertanto le scelte di formazione appaiono piuttosto obbligate.