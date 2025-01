Milan-Girona, tanti assenti per Conceicao. Su Maignan e Pulisic …

Squalificato, invece, Fikayo Tomori e fuori dalla lista UEFA , come noto, Álex Jiménez e Luka Jović . Spera in una convocazione Noah Okafor , tornato ad allenarsi ieri con il gruppo dopo il mancato trasferimento al RB Lipsia . Sarà il tecnico a decidere se reinserirlo o meno nelle rotazioni per la sua squadra.

Maignan ci sarà, Pulisic sempre in forse

Non si segnalano problemi per Mike Maignan, dopo il fastidio all'adduttore accusato in Juventus-Milan di campionato sabato pomeriggio mentre è in dubbio la presenza di Christian Pulisic in Milan-Girona. Anche ieri, infatti, lo statunitense si è allenato a parte e soltanto l'allenamento di rifinitura del mattino scioglierà le riserve di Conceicao. E, al contempo, dirà se potrà essere a disposizione almeno per la panchina.