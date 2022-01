Milan-Genoa, Tomori torna ed è subito titolare | Coppa Italia News

Ristabilitosi dal CoVid, Fikayo Tomori scenderà in campo dal 1' stasera in Milan-Genoa, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia

Graditissima novità di formazione, secondo i quotidiani sportivi stamattina in edicola, in vista di Milan-Genoa. In occasione, infatti, della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma stasera, ore 21:00, a 'San Siro', si rivedrà Fikayo Tomori.