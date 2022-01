Calciomercato Milan – Parametri zero: ecco chi può interessare | News

Il calciomercato invernale è nel vivo e il Milan, come noto, entro il 31 gennaio acquisterà un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær. Vedremo se Paolo Maldini e Frederic Massara si orienteranno su un'operazione a titolo definitivo oppure se vireranno su un'acquisizione di un calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ad ogni modo, i due dirigenti rossoneri sono già vigili anche per la prossima sessione estiva. In particolare su qualche giocatore che, dal prossimo 1° luglio, sarà svincolato. Perché se è vero che il Diavolo rischia di perdere a parametro zero Alessio Romagnoli e Franck Kessié, è altrettanto vero che potrebbe rimpiazzarli con la medesima formula. E poi piazzare un paio di colpi interessanti.