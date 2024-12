Milan, il ‘metodo’ Fonseca si abbatte su Theo Hernandez: chi al suo posto?

Theo Hernandez sembra destinato ad andare in panchina domani sera per Milan-Genoa. Ecco la probabile formazione rossonera

Dopo il colloquio di due giorni fa con Paulo Fonseca, scrive 'Tuttosport', Theo Hernandez sembra destinato ad andare in panchina domani sera per Milan-Genoa. Dopo le panchine punitive per Leao di qualche mese fa, adesso il “metodo Fonseca” si abbatte anche sul francese. Un segnale forte e chiaro, avvallato dalla società con un solo scopo: recuperare a fare scuotere Theo Hernandez. Secondo il quotidiano, sarebbe in crescita la sensazione che Theo Hernandez possa essere ceduto in estate.