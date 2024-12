Milan, Ordine: stoccata a Theo Hernandez e Calabria. La scusa Maldini?

Milan, Theo Hernandez e Calabria nel mirino di Ordine

"L’ultimo Theo Hernandez è irriconoscibile ai più e non solo ai suoi sodali di spogliatoio. Dall’inizio della nuova stagione, le sue prove denunciano gravi e clamorose distrazioni difensive e una discutibile lucidità. Giovedì mattina a Milanello c’è stato il confronto tra Fonseca e Theo. Al tecnico portoghese va riconosciuto un pregio: se c’è un dente cariato che duole, corre subito dal dentista per farselo estrarre! E per questo motivo si prepara a lasciarlo in panchina contro il Genoa". Ordine tira una frecciatina allo stesso Theo Hernandez: "Raccontano infine: senza Paolo Maldini, Theo ha perso il suo punto di riferimento. Ma che scusa è? Se fosse vero, significherebbe che in assenza del suo padre calcistico, Theo Hernandez non può più giocare a calcio. Via, sono storie da libro Cuore non da calcio del 2024!"