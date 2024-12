Milan, Ordine: “Fonseca punta il dito”. La reazione del gruppo e l’obiettivo

Lo sfogo di Paulo Fonseca dopo Milan-Stella Rossa è sicuramente il tema più caldo di questi giorni in casa rossonera. L'allenatore del Diavolo ha parlato duramente della squadra dopo la vittoria in Champions League. Franco Ordine , giornalista che parla spesso del Milan , ha parlato proprio delle parole del portoghese. Ecco il pensiero su 'Il Corriere dello Sport'.

Milan, l'obiettivo dello sfogo di Fonseca. Il vertice con la società e il gruppo. Parla Ordine

"Sul piano umano, Paulo Fonseca può e deve ricevere la solidarietà di tutti noi. Lo sfogo di mercoledì notte, che ha nell’opinione pubblica prodotto una cancellazione immediata del successo sulla Stella Rossa, non può essere classificato come una trovata alla Mourinho. No, non è una “Fonsecata” insomma anche se negli ultimi giorni. Indirettamente il tecnico, segnalando a esempio il comportamento di Abraham e Camarda, due assatanati, ha come puntato il dito su chi è parso ancora viaggiare a due cilindri e non soltanto nell’ultima serata milanista. Ogni riferimento a Theo Hernandez è diventato obbligatorio".