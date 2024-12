Milan, Ordine: “Ecco cosa si capisce dalle parole di Ibrahimovic”

Dopo l'infortunio di Pulisic, poi, sono arrivati quelli di Loftus-Cheek e Morata ieri sera. A centrocampo, ci sono pochi calciatori disponibili e si dovrà vedere come sarà il ritorno in campo di Bennacer. Altro problema in casa Milan è lo scarso rendimento di Theo Hernandez, che non riesce ad essere il calciatore fondamentale di pochi anni fa.

Ordine ha continuato scrivendo che se il problema Leao è stato risolto, Theo Hernandez è ancora in crisi: lo dimostrano anche gesti poco maturi come l'espulsione a Firenze ed il giallo di ieri sera preso per calciato un pallone rientrato in campo. Insieme al francese, anche Tomori, stando in panchina, ha preso un'ammonizione che lo terrà fuori dalla prossima partita di Champions League contro il Girona.

In conclusione, il Milan ha vinto in maniera sufficiente ed ha portato a casa i 3 punti e la quarta vittoria di fila in Europa e quei 12 punti rappresentano la situazione attuale rossonera, che spesso è indecifrabile.