Milan-Genoa, la probabile formazione: Dalot favorito su Kalulu

Domenica pomeriggio, alle ore 12:30, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Genoa, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in luogo dell'indisponibile Davide Calabria, nel ruolo di terzino destro, giocherà uno tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu. Favorito, al momento, sembra essere il portoghese, anche se si capirà qualcosa in più dall'allenamento di rifinitura a Milanello.