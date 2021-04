CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 16 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, dedica ampio spazio alla Roma . I giallorossi di Paulo Fonseca , infatti, centrano la seconda semifinale europea in tre anni. Ne fa le spese l' Ajax , eliminato anche grazie all'1-1 dello stadio 'Olimpico'. Decisivo un gol di Edin Džeko . Ora sotto con il Manchester United .

Intanto, in Serie A, sette club provano a far fuori il Presidente Paolo Dal Pino. Per quanto concerne, invece, il campo ci si prepara ad un Napoli-Inter che promette spettacolo e punti pesanti in ottica qualificazione Champions e Scudetto. In Serie B, la AsL ferma il Pescara per 14 giorni: troppi positivi in squadra. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>