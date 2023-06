Milan, la probabile formazione per il Verona: Pioli sceglie Messias

Ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli in occasione di Milan-Verona: a destra dovrebbe giocare Junior Messias

Uno degli ultimi match che chiuderanno il campionato di Serie A 2022/2023 e che andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 4 giugno sarà quello tra il Milan e l'Hellas Verona. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per il solito Mike Maignan tra i pali e una difesa composta da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbero agire Sandro Tonali e Rade Krunic, mentre Olivier Giroud sarà coadiuvato da Junior Messias, Rafael Leao e Brahim Diaz, che probabilmente giocherà la sua ultima partita in rossonero.