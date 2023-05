Milan-Cremonese, le scelte di Pioli: occasione per Vranckx in mediana

Il belga Aster Vranckx partirà titolare questa sera a centrocampo in Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023

Questa sera si disputerà Milan-Cremonese a 'San Siro' e molti calciatori rossoneri, come Aster Vranckx, avranno l'occasione di mettersi in mostra. Per la partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023, fischio d'inizio alle ore 21:00, infatti, il tecnico del Diavolo Stefano Pioli ha deciso di far ricorso ad un massiccio turnover.

Milan-Cremonese, occasione per Vranckx al fianco di Bennacer — Gli impegni contro Lazio (in campionato) e Inter (semifinale di andata di Champions League) sono imminenti e, pertanto, quale miglior occasione per Milan-Cremonese per poter dare una grossa chance di rilancio a chi gioca di meno? Vranckx, per esempio, finora in stagione ha totalizzato appena 160' in 8 presenze di Serie A e può avere un'occasione importante.

In primis, per meritare di valere il Milan. Secondo poi, per meritarsi il riscatto dal Wolfsburg per 12 milioni di euro al termine della stagione. Il belga, classe 2002, sostituirà - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - Sandro Tonali in mediana e prenderà, dunque, il ruolo di centrocampista di interdizione al fianco del regista Ismaël Bennacer.

In campo anche il 'doppio 10': Brahim Díaz con De Ketelaere — Gli altri cambi previsti da Pioli per Milan-Cremonese riguardano difesa (Pierre Kalulu e Malick Thiaw per Simon Kjær e Fikayo Tomori), trequarti (Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere per Rafael Leão e Rade Krunić) e attacco (con Divock Origi al posto di Olivier Giroud).

Anche all'andata, ha ricordato la 'rosea', il Milan affrontò la Cremonese in un turno infrasettimanale ed anche allora Pioli fece molti cambi nella formazione iniziale. Il tentativo partorì un misero 0-0 allo 'Zini'. C'è interesse, ad ogni modo, per questo match, visto che, contro i grigiorossi di Davide Ballardini, per la prima volta in campionato si vedrà in campo il 'doppio 10': giocheranno sia Brahim Díaz sia De Ketelaere.

Nell'unica occasione stagionale, Milan-Torino 0-1 di Coppa Italia, l'esperimento non andò benissimo, ma Pioli fece fare il trequartista a Brahim e il 'falso nueve' a CDK. Stasera sarà diverso: dai due ci si aspetta ben altra musica.