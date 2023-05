Rinnovo Leao, trattativa viva: ecco quando vorrebbe chiudere il Milan

La trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan entra nella sua fase più calda. C'è voglia di chiuderla in tempi brevi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Il quotidiano nazionale ha sottolineato come, per il club di Via Aldo Rossi, Leao sia una pietra angolare della squadra e del progetto rossonero.

Motivo per cui il Milan sta facendo di tutto per chiudere il rinnovo del contratto di Leao in tempi brevi. Impossibile, per la 'rosea', che la fumata bianca arrivi oggi. Da domani, però, ogni giorno potrebbe essere quello buono: le giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio sono le particolari indiziate.

Leao-Milan, rinnovo in arrivo prima del derby? — L'ideale, infatti, per il Milan (almeno stando alle informazioni dei colleghi de 'La Gazzetta dello Sport') è che il giocatore rinnovi il suo contratto prima del derby contro l'Inter valevole per l'andata delle semifinali di Champions League. Nonostante siano molto ben avviati, i negoziati tra le parti restano delicati.

Basti pensare al numero di soggetti coinvolti: due agenti (Jorge Mendes, Ted Dimvula), tre squadre (Sporting Lisbona, Lille e ovviamente Milan), i familiari di Rafa Leao. Ad ogni modo ogni giorno può essere buono per l'accelerata finale perché, in questi giorni, i protagonisti della vicenda per il rinnovo di Leao con il Milan sono stati attivi.

Le parti hanno raggiunto un'intesa economica, ma c'è da aspettare che da Lisbona arrivi l'attesa fumata bianca. Per la 'rosea', Leao ha accettato la proposta di rinnovo del contratto del Milan, che consiste in un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Con il Decreto Crescita, tra l'altro, al lordo il Diavolo spenderà non più di 9,3 milioni di euro annui.

Nell'accordo, previsti anche 2 milioni di euro di bonus alla firma Leao riconosciuto dal Milan. C'è stato, però, contemporaneamente, anche un altro importante passo nel dialogo con il Lille per chiudere in fretta la pratica con lo Sporting Lisbona. Il club portoghese deve ricevere 22 milioni di euro complessivi - tra sanzione, interessi e spese legali - per la fuga di Leao nel 2018.

Il Lille risarcirà lo Sporting. Quindi, la firma di Leao — L'attaccante oggi al Milan, avvalendosi dell'articolo 17, chiese ed ottenne la risoluzione unilaterale del contratto con i lusitani, approdando al Lille a parametro zero. Lo Sporting continua a chiedere 45 milioni di euro, valore della clausola rescissoria inserita all'epoca nel contratto di Leao, ma i tribunali hanno indicato in 22 milioni di euro l'importo corretto. E il Lille ora si è deciso a liquidare i portoghesi.

Le diplomazie, insomma, si stanno adoperando per una transazione a stretto giro di posta. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, sta lavorando con impegno alla soluzione del caso insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il dossier di questi mesi, ha spiegato il quotidiano sportivo nazionale, si è arricchito di tante clausole. La maggior parte delle quali, però, ormai condivise con Leao e con la sua famiglia. Ecco perché i vertici del Milan sono ottimisti sul rinnovo del contratto di Leao.