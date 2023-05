Milan-Cremonese, le probabili formazioni: spazio in avanti per Origi

Milan-Cremonese, così in campo stasera a 'San Siro'?

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, deve fare a meno di Fikayo Tomori (squalificato) e, in vista dei prossimi due impegni contro Lazio e Inter tra campionato e Champions League, stravolge o quasi la sua formazione titolare. Spazio, dunque, per Pierre Kalulu e Malick Thiaw in difesa, per Aster Vranckx a centrocampo, quindi per Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere sulla trequarti e per Divock Origi in attacco.