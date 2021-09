Milan-Atlético Madrid: la probabile formazione per la Champions League

La probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Atlético Madrid, seconda partita del Gruppo B di Champions League: le ultime

Per entrambe le squadre, dunque, sarebbe vitale centrare un successo per alimentare le speranze di passare il girone ed approdare agli ottavi di finale. Il Milan , ad ogni modo, si presenterà alla sfida con assenze importanti. Recuperato Simon Kjær , è in dubbio Alessandro Florenzi . Qualora l'ex romanista non dovesse farcela, si aggiungerebbe alla lunga lista di indisponibili, che include al momento anche Rade Krunić , Tiémoué Bakayoko , Junior Messias e soprattutto Zlatan Ibrahimović .

Senza dimenticare che Samu Castillejo e Pietro Pellegri non potranno essere della partita poiché non inclusi nella lista UEFA per la disputa della Champions League. Saranno, invece, regolarmente del match Davide Calabria ed Olivier Giroud, già in campo qualche giorno fa a La Spezia in campionato. Qual è, quindi, la probabile formazione rossonera per Milan-Atlético Madrid? Mister Pioli dovrebbe rilanciare proprio il terzino titolare, sulla fascia destra, mentre l'attaccante francese è in ballottaggio con Ante Rebić per il ruolo di centravanti.