Manchester United-Milan, la probabile formazione: emergenza in attacco

Manchester United-Milan, la formazione di Pioli

Oggi pomeriggio, alle ore 18:55 ad ‘Old Trafford‘, si disputerà Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione per la partita contro i Red Devils.

I quotidiani sportivi oggi in edicola spiegano come il Milan debba fare a meno di giocatore importanti. Indisponibili ben sette giocatori: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Mario Mandzukic e Daniel Maldini.

In porta Gianluigi Donnarumma. Sugli esterni Diogo Dalot e Davide Calabria. Al centro dovrebbero giocare Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Alessio Romagnoli ha ricevuto un pestone in allenamento e dunque il capitano rossonero è destinato alla panchina.

Sulla trequarti, scelte praticamente obbligate per il Milan di Pioli. L’unico cambio a disposizione di fatto è Samu Castillejo, che andrà in panchina. Giocheranno Rade Krunic, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. In attacco l’unica punta Rafael Leao: il portoghese deve riscattarsi dopo le ultime prove non all’altezza. In panchina c’è Tonin, convocato dalla Primavera visto l’emergenza in attacco.

Ricordiamo, infatti, come il Milan non possa contare sull’apporto di Jens Petter Hauge, escluso per questioni burocratiche dalla lista UEFA dopo il calciomercato invernale. Il norvegese ha giocato ieri con la Primavera di Giunti nella partita di campionato contro la Roma (ECCO LA SUA PROVA)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Krunić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Tonali, Castillejo, Tonin. Allenatore: Pioli.

