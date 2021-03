Milan-Roma Primavera, buon punto per i rossoneri. Hauge non convince

Milan-Roma Primavera 0-0: la prova di Hauge

Milan-Roma Primavera, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, finisce 0-0. Buona prova da parte dei rossoneri, che complessivamente hanno fatto meglio dei giallorossi. Il risultato, però, è giusto, visto che la Roma ha preso due pali clamorosi, soprattutto il secondo con Darboe, che di fatto ha fallito un rigore in movimento nel secondo tempo.

In campo anche Jens Petter Hauge, fuori dalla lista Uefa e che dunque non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Manchester United. Prova in chiaroscuro per il norvegese: nel primo tempo è stato totalmente fuori dal match, mentre nel secondo ha regalato spunti interessanti. Nel complesso ci si attendeva qualcosa di più da un giocatore che nella prima parte della stagione è stato un autentico fattore per il Milan di Pioli. Grande applicazione per l'altro gioiellino Roback, che si è sacrificato in copertura, anche se al 75′ ha fallito una grande occasione.