Lazio-Milan, Pioli recupera anche Tomori

È un Milan, si legge, sostanzialmente al completo quello che cercherà di tornare alla vittoria questa sera, all'Olimpico, contro la Lazio. Stefano Pioli ha recuperato al 100% anche Tomori e fatta eccezione per lo squalificato Jovic e per il lungodegente Pobega, ecco che il mister milanista avrà abbondanza nella quale fare le sue scelte. Florenzi e Theo Hernandez dovrebbero partire da titolari, anche se il francese sta smaltendo una botta al piede che gli ha dato qualche noia nelle scorse ore. In mezzo al campo conferme per il trio composto da Adli, Bennacer e Loftus-Cheek. Reijnders partirà nuovamente dalla panchina. Per lui ci sarà spazio giovedì contro lo Slavia Praga a San Siro. In attacco confermato il tridente canonico formato da Pulisic a destra, Rafael Leao a sinistra e da Giroud come terminale offensivo.